Jongen (13) met allergie sterft nadat klasgenoot stuk kaas in zijn T-shirt steekt

Een jongen van dertien uit Londen is om het leven gekomen na een allergische reactie aan een stuk kaas, dat een medeleerling in zijn T-shirt had gestoken. Dat blijkt uit het politieverslag, voorgesteld in de rechtbank.

De feiten dateren van 28 juni 2017. De hulpdiensten werden opgeroepen naar een school in Londen waar een jongen, Karanbir Cheema (13), in een anafylactische shock was gegaan.

Kieran Oppatt was de eerste hulpverlener ter plaatse. Van het schoolpersoneel kreeg hij te horen dat “een medeleerling het jongetje had achternagezeten en een stukje kaas in zijn T-shirt had gestoken”. Dat terwijl de tiener zwaar allergisch was.

“Hij snakte naar adem”, herinnert Oppatt zich. “Het was snel duidelijk dat hij een extreme allergische reactie had. Zijn huid was ook helemaal rood.”

Hoewel hij meteen alle mogelijke zorgen toegediend kreeg, kon niets baten. De jongen kreeg een hartstilstand en moest gereanimeerd worden. Meteen daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar overleed hij tien dagen later.

Onderzoek

Hoewel het incident inmiddels een jaar geleden is, is het onderzoek nog steeds aan de gang. Intussen is wel duidelijk dat de allergische reactie hem het leven heeft gekost, zo klonk het woensdag in de rechtbank.

Volgens zijn moeder wist de jongen heel goed hoe hij moest omgaan met zijn allergieën voor tarwe, gluten, eieren, alle noten en alle zuivelproducten. “Hij was zeer slim”, getuigt ze. “Hij wist heel goed hoe hij met zijn allergieën moest omgaan. Ik heb hem dat ook zelf geleerd. Het verlies van mijn zoon heeft mij kapotgemaakt. Wij willen antwoorden.”

Een andere schooljongen, ook dertien op dat moment, werd kort na het incident gearresteerd op verdenking van poging moord. Hij werd echter nooit aangeklaagd. Het onderzoek gaat verder.