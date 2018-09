Australische supermarktketen verkoopt geen naalden meer na aardbeienterreur

Na meer dan honderd berichten over naalden in aardbeien heeft een Australische supermartktketen zijn consequenties getrokken. “Wij hebben uit veiligheidsoverwegingen naalden tijdelijk uit de rekken gehaald”, deelde een woordvoerder van Woolworth donderdag mee. “De veiligheid van onze klanten is onze hoogste prioriteit”.

Afgelopen week werden in de supermarkten over heel het land voor het eerst naalden aangetroffen in aardbeien. De rode vruchten waren afkomstig van een boerderij in Queensland. Sindsdien werden naalden in aardbeien, bananen en appels gevonden. De autoriteiten vrezen dat door de berichten in de media copycats zijn opgedoken. Minstens een man moest naar het ziekenhuis gebracht worden nadat hij een aardbei met naald had gegeten. De regering spoort de bevolking aan fruit voor de consumptie in kleine stukjes te snijden.

Woensdag had de Australische premier Scott Morrison aangekondigd dat straffen voor de manipulatie van levensmiddelen duidelijk zullen verstrengd worden. De zwaarste straf voor zogenaamde “voedselterroristen” zou van 10 naar 15 jaar verhoogd worden. Een aantal deelstaatregeringen heeft zelfs beloningen van 100.000 Australische dollar (omgerekend meer dan 62.000 euro) uitgeloofd voor informatie die kan leiden tot het vatten van de dader(s).

