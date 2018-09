De voormalige premier van Maleisië, Najib Razak, is donderdag op borg vrijgelaten, nadat hij eerder in hechtenis was genomen voor gesjoemel met een ontwikkelingsfonds. De borg bedroeg bijna een miljoen dollar.

Najib pleit onschuldig voor de 25 aanklachten waaronder machtsmisbruik en witwassen.

De voormalige eerste minister was woensdag opgepakt op last van de anticorruptiedienst van het land, omdat er een bedrag van 2,6 miljard dollar was gestort op zijn persoonlijke rekening.