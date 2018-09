Trump deelt hotdogs en knuffels uit aan slachtoffers van orkaan Florence: “Beloof jullie allemaal te helpen”

De ravage na orkaan Florence in de VS is enorm. Volgens officiële cijfers zijn er al zeker 27 doden geteld in Noord-Carolina alleen al. Amerikaans president Trump ging woensdag een kijkje nemen en hielp mee met de maaltijdbedeling.

“De overstromingen zijn enorm, het is moeilijk te geloven”, aldus Trump over orkaan Florence. “Het was een van de meest heftige en verwoestende die dit deel van het land ooit heeft meegemaakt. Maar de regering staat aan de zijde van de getroffenen en rouwt ook om de slachtoffers van de storm. Overheden, strijdkrachten en hulpverleners hebben de afgelopen dagen enorme bijstand verleend.”

En die hulp is duidelijk nodig, want een klein jongetje kwam vragen of hij een knuffel mocht van de president, die hij ook kreeg.