Oeps, luchtvaartmaatschappij schrijft eigen naam fout op vliegtuig

De luchtvaartmaatschappij zag er de humor wel van in, en postte op sociale media dat het vliegtuig teruggestuurd zou worden om de spelling te corrigeren. Volgens hen gaat het dus om een foutje.

Anderen zijn daar minder zeker van. “De letters staan te dicht bij elkaar”, klinkt het. “Mocht het echt om een fout gaan, zou er een grote witte spatie moeten staan tussen de letters.”

Een marketingstunt of toch een echte fout? Voor de Twittergebruikers maakte het niet uit. Daar werd er flink gelachen met het incident.

No f's were given that day

What f-stop setting did you use to take this photo?