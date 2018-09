Deze twee Belgische bieren vallen in de prijzen op World Beer Awards

Rodenbach Vintage is in de prijzen gevallen op de World Beer Awards. Het bier (7%) van Brouwerij Palm werd uitgeroepen tot het beste zuur bier ter wereld. Het Belgische bier Kerel heeft dan weer het beste bierdesign ter wereld.

“Rodenbach Vintage is 100 procent oud belegen bier, wat resulteert in een superieure Rodenbach Grand Cru”, staat te lezen op de website van Brouwerij Palm. “Zijn smaak is complex, rond, intens en verfrissend. Kenmerkend is de appelzurige fruitigheid in combinatie met karamel, wilde honing en eik met een toets van vanille, kers en zoethout. Zijn aroma bevat een vleugje karamel en eikenhout, alsook toetsen van groene appeltjes vermengd met honing en chocolade. De zachtzure, fruitige afdronk is lang en mooi in balans, net als bij een grand cru wijn.”

Het is lang niet de eerste keer dat het degustatiebier in de prijzen valt. Een greep uit het ‘palmares’: goud op de World Beer Cup in 2010, beste “dark vintage” en “dark beer” van Europa en de wereld op de World Beer Awards in 2012, 2013 en 2014, beste “Oud Bruin” op de World Beer Awards van 2015 en 2016 ...

Ook de award voor “Best Beer Design” komt naar ons land. De vorm van het flesje en het oranje label met onder meer het opschrift “Kerel, Says it All” van het goudkleurige bier Kerel Saison (5,5%) viel duidelijk in de smaak bij de jury. Het bier van Brouwerij VBDCK wordt omschreven als “een toegankelijke dorstlesser, gemaakt van verschillende soorten hop en graan”.

OVERZICHT. Alle winnaars van de World Beer Awards

Smaak:

Best Dark Beer: Collesi, Rossa

Best Flavoured Beer: Sons of Liberty, Bourbon Barrel Aged Uprising Stout

Best IPA: Hobgoblin, IPA

Best Lager: Schwarzbräu, Schweden Pils

Best Pale Beer: Unibroue, 25e Blonde de l’Enfer

Best Sour Beer: Rodenbach, Vintage

Best Speciality Beer: Rügener Insel-Brauerei, Quadriga

Best Stout & Porter: Bogota Beer, Macondo Coffee Stout

Best Wheat Beer: Maisel’s Weisse, Original

Design:

Best Beer Design: Kerel, Saison

De World Beer Awards worden jaarlijks uitgereikt. Dit jaar schreven meer dan 2.300 bieren uit 50 landen zich in voor de prestigieuze wedstrijd. De finale vond plaats in Londen, waar honderd internationale brouwers, experts en journalisten de laatst overgebleven biertjes proefden en op hun favoriet stemden.