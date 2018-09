Stinkende koelwagen rijdt met 300 lijken van achterbuurt naar achterbuurt in Mexico

Een koelwagen met bijna 300 lijken in de laadruimte zorgt voor overlast in Mexico. Na klachten over geurhinder en insecten door omwonenden wordt de truck verplaatst van achterbuurt naar achterbuurt. Door de hoge misdaadcijfers in Mexico is er geen plaats meer in de lijkenhuizen.

De regionale aanklager van de stad Guadalajara en de lijkschouwer vonden geen andere oplossing gezien de toevloed van slachtoffers van moordpartijen, die volgens de wet niet mogen gecremeerd worden. Na de publicatie van beelden over de met 273 lijken gevulde koelwagen en de verontwaardiging die daarop volgde, werden ze beiden door de lokale autoriteiten de laan uitgestuurd.

Het lijkenhuis van Guadalajara, de op een na grootste stad van Mexico, is afgeladen vol en in afwachting van de opening van een nieuwe begraafplaats voor 800 personen, werden de lijken in de koelwagen opgeslagen, die geparkeerd staat op een braakliggend terrein in een achterbuurt. Als de omwonenden klagen over de stank en de vele insecten die worden aangetrokken, wordt de truck verplaatst naar een andere armoedige buurt totdat ook daar de omwonenden protesteren.

De vrachtwagen werd nu overgebracht naar een terrein van justitie in het centrum van de stad. Ondertussen hadden de media al beelden getoond van de wagen met open deuren waarin de lichamen werden opgeborgen in zwarte zakken.

Sinds de regering in 2006 troepen heeft ingezet om de machtige drugskartels te bestrijden, werden in Mexico meer dan 200.000 gewelddadige sterfgevallen geregistreerd, waaronder 28.700 vorig jaar, een record.

Er worden regelmatig massagraven ontdekt met tientallen, soms honderden lichamen. Ook andere deelstaten ervaren gebrek aan plaats in hun lijkenhuizen.