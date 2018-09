Opmerkelijke kiesslogan: spandoek roept op om niét voor CD&V-kandidaat te stemmen

Gooik - “Stem niet op een CD&V-kandidaat die vrouwen slaat”. Die opmerkelijke boodschap prijkt op een groot spandoek aan de gevel van Kristel Defrères woning in de Letterbeekstraat in Gooik.

Defrère wil de naam van de man in kwestie niet bekendmaken. Maar volgens haar gaat het om iemand met wie ze vroeger samenwerkte en het nadien ernstig aan de stok kreeg. “Die vertroebelde samenwerking leidde uiteindelijk tot fysiek geweld. Hij gaf me een klap in het gezicht waardoor ik viel. Daarna duwde hij me ook tussen een glazen deur, met blauwe plekken tot gevolg. En dat naast alle verwensingen die hij me naar het hoofd slingerde”, aldus Kristel.

Defrère diende uiteindelijk een klacht in bij de politie maar die werd geseponeerd. Intussen heeft ze geen enkel contact meer met de man, maar toen ze zijn naam zag verschijnen op de CD&V-lijst werd dat haar te veel en liet ze het bewuste spandoek maken. Defrère is naar eigen zeggen niet van plan om het doek meteen weg te halen.

De CD&V-afdeling van Gooik doet de zaak af als een persoonlijke kwestie tussen twee privépersonen. Omdat de klacht werd geseponeerd en de man niet veroordeeld werd voor slagen en verwondingen, blijft CD&V achter haar kandidaat staan, zo liet de partij weten.