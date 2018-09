Enkele dagen nadat Nina (19) trouwde in ziekenhuisbed, is ze overleden

Trouwen met de liefde van je leven, veel vrouwen hebben die droom al van toen ze nog kind waren. Zo ook de ernstig zieke Nina Marino (19). Zij overleed enkele dagen nadat ze vanuit het ziekenhuisbed haar jawoord gaf.

Amper enkele dagen nadat Nina Marino (19) de verbintenis met haar vriend Joey Williams (21) had gesloten, overleed ze aan de gevolgen van kanker.

“Het was niet de trouwerij van onze dromen, maar wel degene die onze dromen heeft laten uitkomen”, vertelt Williams aan The Mirror.

Ernstig achteruit

Volgens Williams was trouwen een van de dingen die het stel wilde afstrepen voor Nina zou sterven. In eerste instantie was het plan om elkaar begin september in een kerk in de Amerikaanse staat Florida het jawoord te geven, maar een dag voor de bruiloft ging Nina’s medische toestand ernstig achteruit.

De artsen geloofden dat Nina nog maar enkele uren te leven had. Daarom nodigde het bruidspaar dertig vrienden en familie uit op de dienst Intensieve Zorgen om onder toeziend oog van hun dierbaren de liefde te bekronen.