Verkeersslachtoffer eist 1 miljoen maar krijgt slechts 124.000 euro

Brugge - De Brugse rechtbank heeft zich in beroep gebogen over een aanslepende discussie tussen een verkeersslachtoffer uit Knokke-Heist en haar verzekeraar. De vrouw vraagt 1 miljoen euro schadevergoeding, maar kreeg in eerste aanleg slechts 124.000 euro toegewezen. Volgens de verzekeringen staat het oorzakelijk verband tussen de verwondingen en het ongeval niet vast.

Patricia Vantorre uit Knokke-Heist werd in 2009 gegrepen door een auto. Daarbij liep ze onder andere een hersenschudding, een whiplash, een schedelbasisbloeding en een hypofyseletsel op. Later bleek het slachtoffer ook aan andere aandoeningen te lijden, zoals een blijvend hersenletsel en geheugen-, evenwicht- en concentratiestoornissen.

Maar daar knelt het schoentje, want volgens de verzekeringen is het niet bewezen dat die bijkomende problemen veroorzaakt zijn door het verkeersongeval. De deskundige was bovendien van oordeel dat de vrouw eigenlijk slechts voor 7 procent arbeidsongeschikt is. Daarom werd door de verzekeraar een bedrag van 20.000 euro voorgesteld. De politierechter kende het slachtoffer op 24 maart 2017 uiteindelijk een schadevergoeding van 124.000 euro toe.

De advocaat van Vantorre legde zich niet neer bij het salomonsoordeel van de politierechter. Op de zitting in beroep werd uitgebreid gewezen op de vaststellingen van de behandelende artsen. De toestand van de vrouw zou de afgelopen jaren nog slechter geworden zijn. “Ze is gereduceerd tot een wrak en heeft permanent hulp nodig, terwijl dokter W. tot het verbijsterend besluit kwam dat ze na vier maanden al deeltijds de arbeid kon hervatten.”

De advocate van de verzekeraar betreurde de houding van de tegenpartij. “Een waarschijnlijk oorzakelijk verband volstaat niet, het moet zeker zijn. Ik zie geen enkele reden om aan de integriteit van de gerechtsdeskundige te twijfelen.” Ten slotte stelde de advocaat van de mutualiteit nog voor om een nieuwe deskundige aan te stellen.

De rechter doet uitspraak op 15 november.