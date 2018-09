Dankzij tekeningen van golfterreinen komt onschuldige man na 27 jaar vrij

De cipier bracht een foto mee en Valentino begon te tekenen. Haast fotografisch. De kleuren, de verhoudingen, de lichtschakering. Het klopte allemaal. “De locatie op de foto straalde evenveel rust uit als ik ervaarde toen ik ging vissen”, zegt Valentino. “Misschien kon ik daarom de sfeer zo goed vatten.”

Op de cover

Cipiers gaven Valentino nog meer golf-foto’s en zo ontstond een hele reeks golf-tekeningen. Iemand van het gevangeniswezen kende iemand van het tijdschrift Golf Digest. Ook daar waren ze omvergeblazen en beslisten een tekening op de cover te zetten.

Binnenin kwam een portret van gevangeniskunstenaar Valentino Dixon. De gevangene moest vertellen waarom hij vast zat. Valentino vertelde over een schietpartij 27 jaar geleden in New York. Bij een ruzie om een meisje werd een schot gelost en stierf de 17-jarige Torriano Jackson.

Foto: AP

“Maar ik heb niet geschoten”, zei Valentino Jackson. “Ik was wel in de buurt. Ik was in een winkel vlakbij een biertje aan het kopen toen het schot viel. Maar ik heb dus niet geschoten. Zeer veel mensen hebben me in de winkel gezien. Ik zit al 27 jaar onschuldig achter de tralies.”

De tekeningen in het golftijdschrift en het interview trokken de aandacht van een groep New Yorkse advocaten die zich inzetten voor onschuldig veroordeelden. Die advocaten lieten het onderzoek in de zaak Valentino heropenen.

Geen poeder op de handen

Al heel snel stootten ze op een paar verrassingen. De getuigen die konden bevestigen dat Valentino niet schoot, zijn nooit gehoord. Zogezegd omdat ze meineed pleegden, maar daarvan vonden de advocaten niets terug.

Foto: AP

Nog een grotere verassing: de test op geweerpoeder, die moest bewijzen dat Valentino de schutter was, bleek negatief. Op Valentino’s handen is geen poeder gevonden. Zijn advocaat is daarvan nooit op de hoogte gebracht.

Per ongeluk

Maar de grootste verrassing heette Lamarr Scott. Een man die kort na de feiten van 27 jaar geleden in de lokale pers verklaarde dat hij de schutter was. Maar hij is nooit door de politie gehoord. Scott is op het slechte pad gebleven en is een paar jaar geleden opgesloten na een reeks gewelddadige overvallen.

Een maand geleden is hij door het gerecht ondervraagd over de schietpartij van 27 jaar geleden. Opnieuw bekende hij. “Ik heb geschoten, maar niet bewust. Ik had het geweer in mijn handen en het ging per ongeluk af. Het was nooit mijn bedoeling iemand te doden.”

Het proces over die zaak wordt heropend.

Misschien leren golfen

Gisteren is Valentino Dixon vrijgelaten. Hij zat dus 27 jaar onschuldig vast. Aan de gevangenispoort wachtten zijn dochter en haar tweeling van een paar maanden oud hem op. “Ik ben de gelukkigste man ter wereld”, zei Valentino. “Ik ben vrij, ik ben gezond van geest en lichaam. Ik hoop nog veel te kunnen tekenen en misschien … eens te leren golfen.”