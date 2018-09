Nederlanders ondervinden geurhinder van brand op militair schietterrein Leopoldsburg

Leopoldsburg - Op het militair schietterrein in Leopoldsburg woedt er voor de vierde dag op rij een heidebrand. De brandweer en de mensen van defensie houden de brand in het oog. Het vuur woedt in een stuk natuurgebied dat niet toegankelijk is voor de brandweer, omdat er op het terrein niet-ontplofte munitie ligt. De mensen in de brandweerzone Brabant-Zuidoost in Nederland ondervinden intussen ook geurhinder van de brand in Leopoldsburg.

De gemeente Leopoldsburg maakte al bekend dat de rook niet giftig is. Ook vanuit Hechtel-Eksel liepen er donderdag meldingen binnen bij de hulpdiensten. Bij de brandweer van Brabant-Zuidoost kwamen er meldingen binnen van bewoners, die een brandlucht roken. De Nederlandse brandweer liet weten dat het van de brand in Leopoldsburg afkomstig is. De zuidelijke wind heeft de brandgeur over een groot deel van Brabant verspreid. De brandweer en de mensen van defensie kunnen het vuur alleen gecontroleerd laten uitbranden.