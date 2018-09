Vijftal mensen tegelijkertijd onwel in Brusselse metro

Donderdagochtend zijn verschillende mensen onwel geworden tijdens een metrorit in Brussel. Dat meldt RTL. Ze werden misselijk, kregen hoofdpijn of hadden last van bloeddrukdaling. Ze raakten mogelijk bedwelmd, maar de precieze oorzaak van hun klachten is nog niet bekend.

“Vanochtend, op weg naar mijn werk, nam ik de metro in de richting van De Brouckère”, zei passagier Sofie aan RTL. “Na enkele stops kon ik de metro al verlaten, maar ik voelde me ongemakkelijk en had een lage bloeddruk, opvliegers en rugpijn.” Aangekomen op het werk, verslechterde de situatie. “Ze belden de ambulance en ik werd naar het Sint-Jansziekenhuis gebracht. Ze vertelden me daar dat ik al de zesde persoon was die met dezelfde symptomen werd binnengebracht.”

De artsen daar vonden het verwonderlijk dat al die personen dezelfde symptomen vertoonden en op dezelfde plaats geweest waren en vroegen daarom aan de brandweer om metingen uit te voeren. Een speciaal gasmaskerteam van de Brusselse brandweer ging ter plaatse maar de metingen bleken negatief. Het metroverkeer ondervond geen hinder van de brandweertussenkomst, zo meldt de MIVB.