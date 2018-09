Franse rechter wil Marine Le Pen psychiatrisch laten onderzoeken

Marine Le Pen, kopstuk van extreem rechts in Frankrijk, is zeer verontwaardigd over de beslissing van een Franse rechter uit Nanterre die haar psychiatrisch wil laten doorlichten, omdat ze in december 2015 foto’s van gruweldaden van Islamitische Staat (IS) had verspreid op Twitter.

Marine Le Pen wordt “verspreiding van gewelddadige beelden” ten laste gelegd. “Omdat ik de gruwel van IS afkeur, moet ik me psychiatrisch laten onderzoeken? Hoe ver zullen ze het nog drijven? “, reageert Le Pen met retorische vragen.

Marine Le Pen had op 16 december 2015 foto’s getweet met gruwelijkheden van IS. Ze deed dat in een reactie op journalist Jean-Jacques Bourdin die had gewezen op de gelijkenissen tussen IS en FN (Front National, de vroegere naam van de partij van Le Pen, nu is het RN, Rassemblement National).

Op de foto’ s was een Syrische soldaat te zien die vermorzeld werd door een tank, een Jordaanse piloot die levend in brand was gestoken in een kooi en een foto van de Amerikaanse journalist James Foley, die onthoofd was. De tweet werd een maand verstuurd nadat in Parijs 130 doden vielen bij terreurdaden van IS-sympathisanten en het zorgde voor veel ophef in Frankrijk.

In het Franse parlement heeft Le Pen al luidkeels laten weten dat ze zich niet zal onderwerpen aan zo een onderzoek. “Ik wil wel eens zien hoe ze mij daartoe kunnen verplichten”, aldus Le Pen.

Haar aanhangers op Twitter bazuinen uit dat mensen gek laten verklaren klassieke methodes waren van de sovjets. De extreem-linkse leider Jean-Luc Mélenchon heeft op Twitter al te kennen gegeven dat “men niet met dergelijke methodes de aanhang van extreem-rechts zal doen verminderen.” Volgens Mélenchon is Marine Le Pen politiek verantwoordelijk voor haar politieke daden.