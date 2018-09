De strafschop die niemand wilde nemen: Anderlecht liep tegen Trnava al een Europees trauma op

So we meet again, Spartak Trnava. Bijna 46 jaar zat de Slovaakse club veilig op-geborgen in een verre, vergeten uithoek van het collectieve paars-witte geheugen. Tot vanavond. Voor zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League keert Anderlecht terug naar de plaats waar het in oktober 1972 zijn allereerste Europese penaltytrauma opliep.