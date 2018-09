EU stelt ultimatum: unie wil in oktober weten of brexitakkoord met Verenigd Konikrijk mogelijk is

De Europese Unie wil tegen de Europese top van 18 en 19 oktober weten of een akkoord met het Verenigd Koninkrijk over de brexit haalbaar is. Als een akkoord mogelijk blijkt, dan wordt er precies een maand later, in het weekend van 17 en 18 november, een extra top georganiseerd om de deal te bezegelen.

Dat hebben de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz en Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk donderdag gezegd.

Kurz was de gastheer van een informele top in Salzburg. De brexit stond er bovenaan de agenda. Tusk zei dat een akkoord nog niet voor het grijpen ligt en dat het voorstel van de Britse premier Theresa May voor Brits-Europese samenwerking na de brexit tekortschiet. De Europese interne markt is één en ondeelbaar, daar kan voor Tusk geen discussie over bestaan.

Voorbereidingen

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei dat alle voorbereidingen getroffen zijn voor het geval er geen akkoord bereikt wordt en de Britten op 29 maart zonder concrete afspraken uit de EU scheuren. “Maak u geen zorgen”, zei hij.