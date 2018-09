Gameopleiding van Howest weer verkozen als beste ter wereld

Kortrijk / Brugge - De opleiding Digital Arts and Entertainment van hogeschool Howest, met campussen in Kortrijk en Brugge, is uitgeroepen tot de beste van de hele wereld. De opleiding viel in de prijzen tijdens de internationale competitie The Rookies. Howest volgt zichzelf op als winnaar van de competitie.

The Rookies is een internationale competitie voor jonge, creatieve designers, innovators en artiesten. De organisatie maakt tegelijkertijd een ranking op van meest toonaangevende scholen en opleidingen in de sector. Vorig jaar rijfde de gameontwikkelingsopleiding Digital Arts and Entertainment de titel binnen van ‘s werelds beste opleiding voor wat betreft het ontwikkelen van games.

Die titel heeft Howest dit jaar met verve verlengd met een score van 95 punten. Futuregames in Stockholm in Zweden haalde 90 punten, Ringing College of Art and Desing in Florida pakte 82,5 punten.

Howest deed het ook goed met een achtste plaats in de categorie “Beste Animatie” en met een negende plaats in “Beste Digital Illustration”.

Duizend nieuwe leerlingen schreven zich dit jaar in voor de opleiding, van wie 200 uit het buitenland. Howest blijft niet op de lauweren rusten, want wil zich ook gaan focussen op artificiële intelligentie.