Drie doden bij schietpartij aan distributiecentrum van geneesmiddelen in Maryland

Een schutter heeft donderdagochtend drie mensen doodgeschoten en twee anderen verwond aan een distributiecentrum van geneesmiddelen in het Amerikaanse Maryland. De politie kon de dader, een vrouw, neutraliseren. Zij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De hulpdiensten werden donderdagochtend rond 9 uur lokale tijd opgeroepen naar het distributiecentrum in Harford County in Aberdeen, in de Amerikaanse staat Maryland. Een schutter was er in het rond beginnen te schieten, met meerdere doden en meerdere gewonden als gevolg. Dat heeft Jeffrey Ghaler, de lokale sheriff, op een persconferentie bevestigd.

Volgens Amerikaanse media gaat het om drie doden en twee gewonden, maar dat kon de sheriff nog niet bevestigen. Wat de man wel kon zeggen, is dat de schutter alleen gehandeld heeft, zich in kritieke toestand in het ziekenhuis bevindt en is opgepakt.

Volgens NBC News is de schutter een vrouw, maar dat bevestigde de sheriff niet. Het motief voor de schietpartij is nog onduidelijk.

“Gruwelijk”

De hulpdiensten hebben de buurt afgezet en vragen mensen om de regio te vermijden. “We monitoren de situatie van dichtbij”, aldus gouverneur Larry Hogan op Twitter. “Onze gebeden zijn bij iedereen die betrokken is. De overheid houdt zich klaar om steun te bieden waar nodig. Het was een gruwelijke schietpartij.”

Rite Aid

Het distributiecentrum waar de schietpartij zich voordeed is er een van Rite Aid, de grootste verdeler van geneesmiddelen in het Oosten van de VS. Er werken ongeveer 1.000 mensen. “Producten van producenten komen hier toe en worden vervolgens klaargemaakt voor verzending”, zegt woordvoerster Susan Henderson bij CNN.

Colleen Hendrickson woont en werkt in de buurt. Ze kreeg op weg naar de bushalte horen dat er een schutter actief was. “Gewoonlijk is het hier een plaatsje waar nooit iets gebeurt”, zegt ze bij CBS News. “Er zijn vooral warenhuizen in de buurt.”

