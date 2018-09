Afscheid van “Gila”, de ‘nieuwe Inzaghi’ die even vaak scoorde als Del Piero maar vooral bekend werd om een assist

Gabriel Batistuta, Filippo Inzaghi en Christian Vieri. Drie bekende ex-spitsen die aan de lopende band scoorden in hun carrière. Ze hebben daarnaast slechts één ding gemeen met elkaar: individueel scoorden ze minder Serie A-goals dan Alberto Gilardino. En die is sinds donderdag op pensioen.

Gilardino heeft het zelf nog niet officieel aangekondigd, maar onder andere La Gazzetta dello Sport weet dat de 36-jarige spits een aanbieding van derdeklasser Pro Piacenza heeft geweigerd. De Italiaan wilde oorspronkelijk nog een jaar spelen om daarna in het trainersvak te stappen, maar zou volgens de roze sportkrant nu toch de voetbalschoenen aan de haak gehangen hebben.

“Gila” is niet een naam die bij iedere voetbalfan een belletje doet rinkelen. Hij won nooit een titel in Europa en speelde voor slechts één topclub: Milan. Met de Rossoneri won hij in 2007 de Champions League (hij viel in de 88ste minuut in) en de Europese supercup, een jaar later won hij met Milan het WK voor clubs. Zijn eerste en enige titel veroverde hij pas in 2014 met het Chinese Guangzhou Evergrande.

Het is enigszins verrassend dus dat Gilardino in de top tien staat van spelers met de meeste goals in de Serie A, namelijk 188. Evenveel als Juventus-legende Alessandro Del Piero en Lazio-goalgetter Giuseppe Signori. Spelers die beter deden, zijn onder andere Francesco Totti (250), Antonio Di Natale (209) en Roberto Baggio (205).

Gilardino speelde ook voor onder andere Bologna, Genoa en Fiorentina. Zijn laatste club was Spezia, waarvoor hij vorig seizoen nog een wondermooi doelpunt scoorde. Al kreeg hij later wel kritiek toen hij op de laatste speeldag een penalty miste tegen ex-club Parma, dat daardoor promoveerde naar de Serie A.

Dé assist

“Hij is het grootste Italiaanse talent van de voorbije dertig jaar”, zei coach Cesare Prandelli ooit over Gilardino. Die werd dan ook al snel vergeleken met Filippo Inzaghi. Beiden waren niet geweldig technisch onderlegd, maar aartsgevaarlijk in de zestien. Beiden hadden slechts enkele centimeters nodig om een doelpunt te maken. Al kwam er bijna een einde aan de carrière van Gilardino toen de Italiaan in de zomer van 2001 bij een crash met zijn auto in een rivier belandde. De spits kon zich gelukkig bevrijden, maar brak wel zijn borstbeen en was maanden out.

Uiteindelijk kwam het dus goed met Gilardino, die scoorde alsof het zijn tweede natuur was. Ook op het WK van 2006 deed hij de netten trillen voor Italië. In de groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten (1-1). De Azzurri zouden zich in Duitsland tot wereldkampioen kronen en Gilardino zorgde mee voor een van de hoogtepunten. In de halve finale tegen Die Mannschaft gaf hij de (blinde) assist voor de 0-2 van Alessandro Del Piero. Nog altijd de allereerste actie van “Gila” waaraan de meeste Italianen denken. Ironisch als je nadenkt over zijn vele doelpunten.