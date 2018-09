Rechter: “Jos Brech had ook kinderporno”

Jos Brech, die verdacht is van de moord op Nicky Verstappen, had ook kinderporno in zijn bezit. Dat meldt de rechtbank.

Deze middag verscheen Jos Brech voor de rechter. De Nederlander Brech is deze zomer in Spanje opgepakt op verdenking van de moord op Nicky Verstappen (11). De moord gebeurde 20 jaar geleden. Toen de recherche een grootscheeps DNA-onderzoek opzette zijn ze Brech op het spoor gekomen.

Tijdens de zitting van de raadkamer deze middag had de advocaat van Brech nog om de vrijspraak gevraagd. Maar daar gaat de rechter niet op in. De aanhouding wordt met negentig dagen verlengd. Maar volgends de advocaat van Brech heeft justitie geen poot om op te staan. Justitie kan niet verklaren waarom Brechs dna op Vicky Verstappen is gevonden en Brech zelf geeft ook geen uitleg.

Is er wel een delict?

“Er is nog zoveel onduidelijk in deze zaak”, zegt advocaat Gerald Roethof. “Zo is het zelfs niet duidelijk of Nicky door een misdrijf om het leven is gekomen, of er sprake is van seksueel misdrijf en of er wel een ontvoering plaatsvond. Is er wel een delict gepleegd? En als er een delict is gepleegd, is het dan wel zeker dat ze de dader hebben? Absoluut niet”

Over het dna van Brech dat op Nicky is gevonden, beweert de advocaat dat dat niets zegt. Brech zat in de scouting. Heeft hij een tent aangeraakt, die Nicky ook aanraakte en is zo de overdracht van het dna gebeurd?

Maar de rechtbank laat Brech dus niet gaan. In de rechtbankmededeling dat Brech aangehouden blijft, werd ook nog gezegd dat hij kinderporno in zijn bezit had.