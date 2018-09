Nieuwe flyers omdat naakte vrouw "niet kindvriendelijk" is: "Tijd om volwassen te worden"

Ekeren - Ophef in Ekeren, want een naakte vrouw is plots van duizenden flyers verdwenen. Op de originele flyer voor de Kasteelfeesten stond, onder meer, een kleine tekening van een man die een houten afbeelding van een naakte vrouw vast had. Niet kindvriendelijk, aldus het district. Duizenden flyers werden teruggehaald, en er werden nieuwe gemaakt. En daar stond de vrouw er plots heel wat minder luchtig op.

"Niet te geloven", zegt districtsraadlid Ronny Kruyniers (SP.A). "Het is alsof je al iets hebt gemaakt en iemand anders het dan gaat overschilderen. Dat is onlogisch en niet van deze tijd."

Een blote vrouw op een folder moet dus kunnen, vindt het raadslid. "We leven in 2018, op tv zie je veel meer dan dit. Dit is een tekening. Het is tijd om volwassen te worden."