Cathay spelt naam nieuw vliegtuig fout

Hoe is dat nu toch mogelijk? De Chinese vliegmaatschappij Cathay is erin geslaagd de naam van een nieuw vliegtuig verkeerd te spellen. Er is een F vergeten. Op de nieuwe Boeing staat “Paciic” in plaats van “Pacific”.

In Xiamen hadden ze er niet helemaal hun hoofd bij toen ze de naam op de nieuwe Boeing zetten. Nu staat er “Cathay Paciic” op in plaats van “Cathay Pacific”. Pijnlijke schrijffout waar Cathay zich niet voor verstopt. Integendeel, Cathay twitterde zelf de foto’s met foute naam.

Oops this special livery won’t last long! She’s going back to the shop!

(Source: HKADB) pic.twitter.com/20SRQpKXET — Cathay Pacific (@cathaypacific) September 19, 2018

Het vreemde is dat niemand van Cathay de fout zelf zag. Die is pas door passagiers opgemerkt toen de Boeing 777-367 in de luchthaven van Hongkong landde. Het vliegtuig kwam toen uit Xiamen. Pas in Hongkong zijn de foto’s gemaakt van de fout gespelde naam.

Een vreemd verhaal. Zou het misschien om een promotiestunt gaan? Moedwillig de naam fout spellen op zo heel veel exposure op sociale media te krijgen.