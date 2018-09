Choreografen bekennen schuld in open brief over Jan Fabre-heisa: “Wij zullen niet meer de andere kant opkijken”

Choreografen werkzaam in België hebben zich solidair verklaard met de afsluitende oproep in de open brief van (voormalige) medewerkers van Jan Fabre en Troubleyn. “Wij zullen niet meer de andere kant opkijken. Wij zullen een collectieve inspanning doen voor een gezond arbeidsklimaat in de podiumkunsten”, luidt het.

Afgelopen week spraken twintig (voormalige) medewerkers van Jan Fabre zich uit over grensoverschrijdend gedrag binnen het gezelschap Troubleyn, waarvan ze slachtoffers of getuigen waren. Ze deden dat in een open brief op de website van kunstenmagazine Rekto:Verso. Er is sprake van publieke vernederingen, seksuele intimidatie en machtsmisbruik.

De open brief van vorige week eindigt met de volgende oproep tot actie: “Wij vragen de artistieke gemeenschap om dit gesprek te ondersteunen en erin te investeren.”

Donderdag reageren de choreografen op dezelfde website. “Wij nemen die uitnodiging zeer ter harte en verlenen onze volle steun en solidariteit aan alle performers en werknemers die zich uitgesproken hebben. Om de problemen in onze sector aan te pakken moeten we ze eerst open durven te benoemen en te erkennen. (...) Het is een feit dat seksisme, seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik voorkomen in alle delen van de samenleving, en spijtig genoeg dus ook in ons veld.”

“Wij excuseren ons voor elk moment dat we er niet in geslaagd zijn om solidariteit te betonen met collega’s die in dit systeem minder macht en/of privilege genieten. Wij zullen niet meer de andere kant opkijken”, klinkt het nog.