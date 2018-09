Na het drama met de bolderkar: hoe (on)veilig is zo’n bak? En moet er iets veranderen aan de regels?

Na het ongeval in het Nederlandse Oss waarbij vier kinderen stierven, rijzen er veel vragen over de Stint, een bolderkar die ook door veel Vlaamse kinderdagverblijven wordt gebruikt. Maar wat is die Stint precies? Wie mag ermee rijden? Hoe veilig is het? En verandert dit ongeval iets. Wij beantwoorden de belangrijkste vragen na het drama.