Na ongeval met trein en bakfiets in Nederland: “Breng elektrische bolderkar onder in categorie van bromfietsen”

Het verkeersinstituut Vias roept op om de elektrische bolderkar of stint te hercategoriseren na het dodelijke ongeval in het Nederlandse Oss. Nu vallen de elektrische bolderkarren onder de categorie gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, terwijl het voertuig beter ondergebracht wordt bij de bromfietsen, stelt woordvoerder Stef Willems die daarmee de berichtgeving van VRT NWS bevestigt.

“De laagdrempelige categorie van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen is in het leven geroepen om nieuwe vormen van mobiliteit een plaats te geven”, aldus Willems. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische steps, segways en hoverboards. Het toestel mag niet sneller rijden dan 18 kilometer per uur. Bovendien gaat het om individuele voertuigen, waarbij het niet de bedoeling is dat er passagiers gebruik van maken, terwijl dat bij stints wel kan.

De elektrische bolderkarren zouden beter onder de categorie bromfietsen vallen. Dat zou betekenen dat de bestuurder van de stint een rijbewijs moet hebben, ouder moet zijn dan 16 jaar en helm moet dragen. “Dit is natuurlijk een puur technische wijziging die niets verandert aan het drama in Nederland, maar het lijkt ons goede stap”, aldus Willems.

Het kabinet van minister van Mobiliteit François Bellot laat weten de resultaten van het onderzoek in Nederland af te wachten vooraleer actie te ondernemen. “Maar we juichen natuurlijk elk voorstel voor meer verkeersveiligheid toe”, stelt woordvoerder Jasper Pillen.