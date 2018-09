Inrijden op concurrent, voordeur bekladden en caravan in brand steken: waarom de vuilste verkiezingscampagne ooit zich bij u om de hoek afspeelt

Dat de verkiezingscampagne smerig gespeeld wordt, is wel duidelijk. Maar wie dacht dat je naar Antwerpen moet om het betere modderwerk te zien, heeft het goed mis. In anders zo rustige gemeenten spelen ze het spel minstens even vuil en persoonlijk. “En dit zijn nog maar de borrelhapjes”, zegt Fons Van Dyck, expert strategisch communicatieadvies.

Dirk Verwilst (CD&V), de burgemeester van Meulebeke, is het goed beu. Al sinds juni krijgen inwoners brieven in de bus in zijn naam. Daarin belooft hij dat hij de vuilniszakken duurder zal maken, dat ...