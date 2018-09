Nieuwe ploegmaat spaart de lof niet voor Eden Hazard: “Ik wist niet dat hij zó goed was”

Geen Eden Hazard in de Europa League. De Rode Duivel werd door coach Maurizio Sarri uit de selectie gelaten voor de trip naar PAOK Saloniki. Net als Mateo Kovacic, maar dat weerhield de Kroaat er niet van om zijn nieuwe ploegmaat te bewieroken.

Geen Champions League dit seizoen voor de Blues na een teleurstellend seizoen. In de Premier League gaat het uitstekend en die lijn wil Sarri doortrekken op het Europese niveau. Weliswaar zonder Hazard, Kovacic en David Luiz. “Hazard was een beetje moe na zijn periode bij de Rode Duivels en de wedstrijd tegen Cardiff. Het leek me beter dat hij wat trainde en rustte”, aldus de Italiaanse coach.

Ook Kovacic kon rust gebruiken volgens Sarri en dus vond de BBC het tijd om de Kroaat eens aan de tand te voelen over zijn nieuwe club (hij is gehuurd van Real Madrid) en Hazard in het bijzonder.

“Ik wist dat hij een geweldige speler was”, begon Kovacic zijn lofzang over de Rode Duivel. “Maar nu dat ik hem heb zien spelen… Elke dag en elke week. Hij is werkelijk ongelooflijk. Voor mij is Eden op dit moment een van de drie beste spelers ter wereld.”

Van een serieus compliment gesproken. Hazard is bezig aan een uitstekende seizoensstart met vijf doelpunten en twee assists in de Premier League. Afgelopen weekend scoorde hij nog een hattrick voor de Blues tegen Cardiff.