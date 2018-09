Trumps voorstel tegen migranten: “Bouw een muur door de Sahara”

Trump vindt dat Europa niet te veel moet toeteren over Afrikaanse migranten. “De oplossing is simpel: bouw een muur dwars door die Sahara.”

Trump deed zijn bizar voorstel aan het Spaanse koningspaar toen het deze zomer op bezoek was in het Witte Huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia voelden zich ongemakkelijk. Een muur door de Sahara?

Trump wuifde hun twijfel weg. “Ik ga wel een muur bouwen op de Amerikaans/Mexicaanse grens. Die is 3.200 kilometer lang. De Sahara kan nooit zo breed zijn.” Dat is een serieuze onderschatting van de Sahara. Die is meer dan 5.000 kilometer breed.

Het was de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell die de vreemde Trump-tip deze week naar buitenbracht.