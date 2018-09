Red Flame Tessa Wullaert in de wolken met nieuwe flitsende schoenen: “Girl Power!”

Wullaert pronkte trots met haar nieuwe Adidas-schoenen op Twitter. Gepersonaliseerde schoenen want ze zijn roos met TW (Tessa Wullaert), een Belgische vlag en GRLPWR (girl power) op de zijkanten. “Wees jezelf en creëer! Niets is onmogelijk”, klonk het.

Be you and go and create it! Impossible is nothing @adidas #grlpwr pic.twitter.com/FgTfhUF5nj