Dennis Praet zet Italiaans wonderkind te kijk met héérlijke panna: "Je mag maandag naar de opticien!"

Sampdoria speelde woensdag 1-1 gelijk tegen Fiorentina in een inhaalwedstrijd van de eerste speeldag in de Serie A. Dennis Praet speelde zijn eerste minuten van de competitie tegen Kevin Mirallas en co. Hij liet zich ook meteen opmerken met een héérlijke panna. Daarmee zette hij Federico Chiesa in de wind, de zoon van ex-Parmaspeler Enrico Chiesa en aanzien als het grootste Italiaanse talent van zijn generatie. "Geen zorgen Chiesa. We hebben voor maandag een afspraak gemaakt bij de opticien voor je", klonk het op de Twitter-account van de Blucerchiati.

