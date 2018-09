Econoom: “Diesel als brandstof vervangen door benzine is prioriteit”

Diesel vervangen door benzine als brandstof voor voertuigen is omwille van de luchtvervuiling een prioriteit. Dat heeft de Leuvense econoom Stef Proost donderdag gezegd bij de voorstelling van zijn nieuw boek ‘Slimmer onderweg - 25 snelwegen naar een leefbare mobiliteit’ (uitgeverij Acco) dat hij schreef met Ruth Evers en waarin hij tal van voorstellen lanceert.

Proost verwees hierbij naar studies waaruit blijkt dat, ondanks de verstrenging van de EU-normen voor dieselwagens, de reële uitstoot van stikstofdioxide (NOx) veel hoger is dan de norm en dat zelfs de nieuwe diesels momenteel nog steeds vier tot vijf maal meer uitstoten dan de norm. “Omdat nieuwe dieselwagens (Euro 6 norm) maar weinig effectieve vooruitgang bieden ten opzichte van oudere dieselwagens (Euro 3 en 4), zullen lage emissiezones zoals die in Antwerpen wellicht maar weinig effect hebben op de luchtkwaliteit zolang er dieselwagens worden toelaten”, aldus Proost.

Wat de elektrische wagens betreft, Proost is van oordeel dat de financiële kost van het verlies aan belastingopbrengsten als gevolg van de maatregelen waarmee de overheid deze momenteel promoot en subsidieert veel te hoog is in verhouding tot de bereikte milieudoelstelling. Het gebruik van propere benzinewagens is volgens hem een betere strategie. De econoom is ook van oordeel dat het omwille van de veel lagere kost beter is, eerst werk te maken van het terugdringen van de CO2-uitstoot in de industrie dan in het verkeer.

Volgens Proost wordt de reële kost van files momenteel zwaar onderschat omdat aspecten niet worden meegerekend als de vele werknemers die vroeger naar hun werk vertrekken, het bestaan van files op het onderliggende wegennet, bedrijven in bepaalde gebieden geen werknemers meer vinden, verlies aan fiscale inkomsten doordat werknemers een minder betaalde job verkiezen boven de uren in file... Om de wegcapaciteit beter te benutten, pleit hij ervoor om met een slim systeem van rekeningrijden met hoge tarieven op piekuren op filegevoelige wegen een betere spreiding van het autoverkeer na te streven.

Wat het openbaar vervoer betreft wijst Proost er op dat goedkoop openbaar vervoer de files niet veel heeft ingekort en dat overal goedkoop en kwalitatief openbaar vervoer aanbieden onbetaalbaar zou zijn. Openbaar vervoer is nu al vrij duur omdat veel bussen en treinen momenteel alleen tijdens de spitsuren worden ingezet. Hij kant zich ook tegen goedkope tarieven zoals het jaarabonnement aan 25 euro voor Leuvense studenten, omdat dit niemand uit de auto haalt, maar betrokkenen hierdoor eerder hun fiets laten staan.