Genk wint vlotjes tegen ex-club Zlatan, Standard met de billen bloot in de Europa League

Na de Champions League ging donderdag ook de Europa League van start. Racing Genk en Standard moesten al om 18u55 aan de bak, met wisselend succes. Anderlecht speelt om 21u tegen Spartak Trnava.

Bij Genk stonden de verwachte elf namen op het veld, maar dat resulteerde niet meteen in een aangename beginfase. De Limburgers namen het initiatief, maar de Zweden stonden aanvankelijk goed. Na ruim een half uur was het bij de eerste kans voor Genk wel meteen raak. Na een knappe rush van Maehle bood de Deen op een schoteltje Trossard de openingstreffer aan: 1-0.

Enkele minuten later stond het bijna 2-0 maar een gevaarlijke voorzet van Ndongala ging voorbij alles en iedereen. Na de pauze hetzelfde spelbeeld: Genk met de bal, Malmö in de organisatie. Twintig minuten voor tijd viel dan toch de verdiende tweede treffer. Pozuelo’s schot werd afgeblokt en kwam zo bij de Samatta terecht. Die twijfelde niet en trapte, weliswaar randje buitenspel, de 2-0 binnen.

Een uitstekende start van Genk tegen de ex-club van Zlatan Ibrahimovic. In de andere wedstrijd in de groep won Besiktas met 3-1 van Sarpsborg 08. Ryan Babel, Enzo Roco en Jeremain Lens scoorden voor de Turkse topclub.

Standard beleefde een minder leuke avond in het nochtans warme Sevilla. De Rouches begonnen met vijf verdedigers en dat was eraan te merken. Sevilla domineerde de bal, terwijl de Luikenaars afwachtten. Maar al na acht minuten viel de 1-0 via een perfecte vrije trap van Ever Banega.

Wat later kwam Standard goed weg na een harde knal van Roque Mesa. Op slag van rust scoorden de Rouches plots tegen via Moussa Djenepo, maar Franco Vazquez zorgde snel voor de 2-1 met een heerlijke knal.

Na rust kon Standard nooit een vuist maken. Wissam Ben Yedder scoorde al snel de 3-1 en strafte twintig minuten voor tijd een Luikse flater af. Banega legde met zijn tweede van de avond de 5-1-eindstand vast. Al had Sevilla de score nog verder kunnen uitdiepen.

Een rampstart dus voor Standard, dat meteen de rode lantaarn draagt in de groep. In de andere wedstrijd was Krasnodar met 0-1 te sterk voor Belediyespor.