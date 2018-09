EUROPA LEAGUE. Lazio en Chelsea winnen simpel maar zuinig, verrassingen bij Marseille en Villarreal

Op de eerste speeldag in de groepsfase van de Europa League hebben Lazio en Chelsea makkelijk gewonnen. Marseille, finalist van vorig seizoen, ging voor eigen publieke pijnlijk onderuit terwijl de Rangers Villarreal verrasten.

Bekijk hier alle uitslagen en standen in de Europa League!

LEES OOK: Genk wint vlotjes tegen ex-club Zlatan, Standard met de billen bloot in de Europa League

Groep G

Het moest een makkelijke avond worden voor Villarreal, een team dat het de voorbije jaren altijd goed deed in de Europa League. Na amper 43 seconden opende Carlos Bacca (ex-Club) al de score tegen de Rangers.

De eerste goal van de @EuropaLeague 2018-2019 komt van de buitenkant van @carlos7bacca z'n rechter! 🎯 pic.twitter.com/t9WPlJ1iUR — Play Sports (@playsports) 20 september 2018

Na dik een uur maakten de Schotten echter gelijk via Scott Arfield, maar die vreugde was van korte duur. Gerard knalde de thuisploeg twee minuten later weer op voorsprong. Een kwartier voor tijd scoorde Kyle Lafferty echter de tweede voor de Rangers: 2-2.

In de andere groepswedstrijd was Rapid Wien met 2-0 te sterk voor Spartak Moskou. Artem Timofeev scoorde vlak na rust een eigen doelpunt, Thomas Murg legde dik twintig minuten voor affluiten de eindstand vast in het Allianz Stadion in Wenen.

Foto: Photo News

Groep H

Lazio kwam tegen Apollon Limassol op voorsprong via Luis Alberto (14.), die na een uitstekende combinatie met Felipe Caicedo de Cypriotische verdediging oprolde en koelbloedig afwerkte. Helemaal in het slot van de partij verdubbelde Ciro Immobile (84.) vanaf de strafschopstip de score.

Silvio Proto beleefde een rustige avond, maar moest zich toch nog omdraaien. Na een hoekschop slaagde Lazio er niet in het leer te ontzetten. Emilio Zelaya (88.) profiteerde optimaal en vlamde de bal onhoudbaar in de winkelhaak. Verder kwam Apollon evenwel niet.

In de andere wedstrijd in groep H ging Frankfurt met de drie punten aan de haal in Marseille. L’OM leed voor eigen publiek een 1-2 thuisnederlaag, ondanks een rode kaart voor Frankfurt-verdediger Jetro Willems in de 59e minuut. Lucas Ocampos scoorde al vroeg voor Marseille, maar Lucas Torro en Luka Jovic dompelden het Stade Vélodrome in rouw.

Op de tweede speeldag gaat Lazio, dat het nog steeds zonder de geblesseerde Jordan Lukaku moet stellen, op bezoek bij Frankfurt. Marseille zakt op 4 oktober af naar Cyprus.

Groep I

Genk won makkelijk met 2-0 van Malmö maar gaat na één speeldag niet aan de leiding in de groep. Besiktas was voor eigen volk namelijk met 3-1 te sterk voor Sarpsborg en heeft dus één keer meer gescoord (lees meer).

Groep J

Standard ging in Spanje met de billen bloot tegen Sevilla. De Rouches waren twee maten te klein voor de thuisploeg en verloren met 5-1. In de andere wedstrijd won Krasnodar met 0-1 bij Belediyespor (lees meer).

Groep K

Stade Rennes is met een overwinning begonnen aan zijn Europa League-campagne. De Franse club won thuis met 2-1 van Jablonec, mede dankzij een wondermooi doelpunt van Ismaïla Sarr. Michal Trávník maakte gelijk, maar nieuwkomer Hatem Ben Arfa bezorgde Rennes in extremis de drie punten.

Dinamo Kiev en Astana hielden het bij een gelijkspel. Viktor Tsyhankov voor de thuisploeg en Marin Anicic voor de bezoekers zorgde al snel voor twee goals. Kiev ging echter de rust in met een voorsprong na een goal van Denys Garmasj. Pas in de 95ste minuut zorgde Roman Murtazayev voor de 2-2.

Groep L

Chelsea speelde zonder Eden Hazard op bezoek bij PAOK Saloniki, maar had zijn sterspeler eigenlijk niet nodig tegen de Grieken. Willian scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd, maar de Blues hadden veel meer kunnen scoren. Eindstand: 0-1.

In de andere wedstrijd was BATE Borisov met 0-2 te sterk voor MOL Vidi. Jasse Tuominen en Yegor Filipenko scoorden voor de Wit-Russen.