Beerse - In Beerse in de Antwerpse Kempen is donderdag het lichaam van een man aangetroffen in een maïsveld nabij de Veldstraat. Dat zegt het Turnhoutse parket.

De man zou al enkele dagen overleden zijn en kon nog niet worden geïdentificeerd. Er is een onderzoek gestart en er volgt nog een autopsie om de doodsoorzaak te bepalen. Voorlopig is het niet duidelijk of het om een misdrijf, dan wel een natuurlijk overlijden gaat.