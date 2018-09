Wie kiest u? Patrick De Meulenaere (SP.A) of Patrick De Meulenaere (N-VA)?

Blankenberge - In Blankenberge komen twee kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen met exact dezelfde naam uit voor elk een andere partij. Ze delen de naam Patrick De Meulenaere en zijn verkiesbaar voor SP.A en N-VA. Zes jaar geleden waren ze beiden voor de eerste keer kandidaat. Straffer nog: ze stonden met lijstnummer vijf naast elkaar, wat voor een aantal ongeldige stemmen zorgde.

De twee kennen elkaar al veertig jaar en lachen om de misverstanden waarmee ze al geconfronteerd werden. Zelfs over hun legerdienst was er in de jaren 70 verwarring. “Wie straks aan het langste eind trekt? Moeilijk te voorspellen. Maar kies wel voor de juiste De Meulenaere.”