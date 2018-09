REACTIES. Clement ziet “quasi perfecte uitvoering” bij Genk, Preud’homme kritisch voor zijn Standard

De succestrein van Racing Genk blijft voorlopig maar voortdenderen. Het team van coach Philippe Clement is dit seizoen nog ongeslagen - in de Europa League werd er zelfs telkens gewonnen - en ook Malmö bleek donderdagavond een vogel voor de kat. “Mijn spelers hebben het wedstrijdplan dan ook quasi perfect uitgevoerd”, haalde de Genkse coach na afloop de loftrompet boven.

Tegen een rechtstreekse concurrent voor de plaatsen in de top twee moet er in eigen huis gewonnen worden. Dat de Genkenaars dat ook deden zonder amper een kans weg te geven, wijst op het kwaliteitsverschil tussen de Belgische titelkandidaat en de nummer vier uit Zweden, die welgeteld één bal tussen de palen kreeg. “Ik noem het niet zozeer een kwaliteitsverschil, eerder een uitvoeringsverschil”, nuanceerde Clement na afloop. “Mijn ploeg heeft met veel focus gespeeld en zo goed als geen enkele kans weggegeven. We hebben het initiatief genomen, de bal gemonopoliseerd en van daaruit kansen gecreëerd. Het plan werd quasi perfect uitgevoerd en daardoor lijken dingen gemakkelijk, terwijl die eigenlijk niet zo makkelijk zijn. Ik zeg ‘quasi’ omdat er toch nog heel wat zaken beter kunnen. Soms kan de uitvoering beter. Dat zijn echter zaken om met de spelers te bespreken, we moeten de tegenstanders niet slimmer maken dan ze al zijn.”

Op donderdag 4 oktober is Sarpsborg de tegenstander. De Noren gingen donderdag met 3-1 onderuit bij Besiktas en worden beschouwd als het zwakste team in de groep. Een zes op zes zou natuurlijk een mooie uitgangspositie zijn om het tweeluik met Besiktas aan te vatten. “In Noorwegen proberen we dan ook te winnen, zoals we daarna ook tegen Besiktas proberen te winnen, al is er natuurlijk wel een verschil in niveau tussen beide teams. Het wordt een uitdaging om ons voetbal ook op kunstgras in Noorwegen te kunnen brengen. Maar eerst wacht zondag Cercle nog”, besloot Clement.

“Genk is van een ander niveau”

Uwe Rösler liep donderdagavond in de Luminus Arena tegen zijn eerste nederlaag als coach van Malmö aan. Zijn team liep er vrijwel de volle negentig minuten achter de feiten aan en de 2-0 eindstand was niet eens overdreven. “Dit Genk is van een ander niveau”, moest de Duitse coach toegeven.

“Genk is de verdiende winnaar, ze waren echt op elk vlak sterker. Dat zie je ook aan de statistieken. In de eerste helft toonden we te veel respect voor dit fysiek sterke team: we waren niet agressief genoeg en werden te diep teruggedrukt. Het enige positieve was dat we bij de rust nog in de wedstrijd zaten. In de tweede helft kwam de wedstrijd wat meer in evenwicht, al kwam dat ook wel omdat Genk na de 2-0 terugplooide om zo de counterval open te zetten”, aldus de Malmö-coach.

In de Zweedse competitie en de Europese voorrondes kon twintigvoudig landskampioen Malmö telkens veel kansen bij mekaar voetballen, in Genk kwam er amper één bal tussen de palen. “Wij moeten echt op topniveau zijn als we iets willen rapen tegen hen en dat niveau hebben we hier vanavond niet bereikt. We beschouwen dit als een goede les, in de thuiswedstrijd zullen we laten zien dat we echt wel beter kunnen. Wat de groep betreft is er met één nederlaag niets verloren: er resten ons nog veel wedstrijden en we maken nog steeds kans om door te gaan.”

Kritische Preud’homme

Veel minder euforie bij Standard. De Rouches gingen tijdens hun eerste wedstrijd met 5-1 onderuit op het veld van Sevilla. Twee keer Ever Banega, twee keer Wissam Ben Yedder en één keer Franco Vazquez deden de Luikenaars de das om.

“Dit komt heel hard aan”, aldus Zinho Vanheusden. “We hadden de eerste helft onder controle en scoorden zelfs de gelijkmaker. Maar het is spijtig dat toen snel de 2-1 viel, we hadden graag de rust gehaald met 1-1. Na de pauze viel dan ook nog snel de 3-1 en toen was het voorbij.”

Trainer Michel Preud’homme was hard voor zijn team. “We hebben slaag gekregen hé. Ik heb altijd gezegd dat het Europese voetbal ons psychologisch niet zou mogen raken voor de competitie maar… Het is gewoon niet goed genoeg, net als tegen Ajax. We hebben tegen twee topteams gespeeld en dat niveau kunnen we nu nog niet aan. Daar kunnen we niets tegen beginnen. Europees spelen is mooi, maar dit mag geen weerslag hebben op de competitie,” aldus MPH.