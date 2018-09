Als kind trok hij met een huifkar Europa rond, nu doet hij hetzelfde met vluchtelingen

Als tiener trok Tristan Driessens (36) jarenlang als een nomade met paard en kar door het zuiden. Nu leidt hij Refugees for Refugees, een groep van tien virtuoze muzikanten-vluchtelingen die in ons land belandden en sinds kort langs podia in heel Europa trekken. “Want al hebben ze alles moeten achterlaten in hun thuisland, hun passie voor muziek hebben ze meegenomen.”