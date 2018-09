Het Tomorrowland dat iedereen vergeten is: de comeback van de Belgische Oktoberfeesten

Lebbeke -

Olifanten in een stoet, tijgers in een zwembad en hallen vol dansende mensen, op het hoogtepunt meer dan 300.000 uit alle windrichtingen. In Wieze hadden ze het allemaal. Hoe het komt dat u daar zo weinig van weet? Omdat de Oktoberfeesten er al meer dan dertig jaar opgedoekt zijn. En in dat kleine dorp opgevolgd werden door een verpletterende ­stilte. Vanaf vanavond graven de Wiezeneirs die scherf Belgisch erfgoed weer op, Duitsers incluis.