CD&V eist 100.000 euro van ex-adviseur die aantal volgers op sociale media exponentieel liet toenemen

Omdat hij de partij imagoschade heeft toegebracht, eist CD&V schadevergoeding van ex-communicatieadviseur Gert Van Mol. De man zorgde ervoor dat het aantal volgers op de CD&V-Facebookpagina exponentieel toenam. Maar toen bleek dat het vooral om Indische volgers ging, viel hij in ongenade.

CD&V had Van Mol (52) in oktober 2017 aangetrokken om de partij relevanter te maken op sociale media. Daar hadden de christendemocraten een enorme achterstand op andere partijen. CD&V moest het bijvoorbeeld stellen met amper 11.372 likes op Facebook, tegenover bijna 100.000 voor N-VA.

Door gepersonaliseerde en gerichte advertenties te kopen op Facebook, slaagde Van Mol er snel in meer volgers te krijgen. Die advertenties werden ook naar doelgroepen in onder meer India gericht. Met als gevolg dat CD&V plots opvallend veel Indische likes kreeg.

Toen een misnoegde CD&V-medewerker dat in de openbaarheid bracht, werden al snel vragen gesteld bij het plotse digitale succes van CD&V. Van Mol raakte in conflict met de communicatiedirecteur, die ontkende dat de partij had ingestemd met internationale advertenties. Het contract met de digitale strateeg werd opgezegd. Uiteindelijk wordt de zaak nu voor een burgerlijke rechtbank beslecht.