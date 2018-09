Het recente Europese parcours van Michel Preud’homme is abominabel: gelukkig was er Legia Warschau

Standard beleefde een pijnlijke Europese avond op de eerste speeldag van de Europa League. De Rouches gingen met 5-1 onderuit tegen Sevilla en zijn dus slecht begonnen aan de Europese campagne. Voor Michel Preud’homme wordt het stilaan dramatisch als er Europees gespeeld moet worden.

Voor Preud’homme is het namelijk al geleden van 5 november 2015 dat hij nog eens een Europese wedstrijd kon winnen. Toen zegevierde MPH met Club Brugge met 1-0 tegen Legia Warschau in de groepsfase van de Europa League. Doelpuntenmaker van dienst was Thomas Meunier.

Verder zit Preud’homme aan drie gelijke spelen en liefst dertien nederlagen in zijn laatste zeventien Europese optredens. Een pijnlijk overzicht:

Sevilla - Standard 5-1

Ajax - Standard 3-0

Standard - Ajax 2-2

Club Brugge - FC Kopenhagen 0-2

Leicester City - Club Brugge 2-1

FC Porto - Club Brugge 1-0

Club Brugge - FC Porto 1-2

FC Kopenhagen - Club Brugge 4-0

Club Brugge - Leicester City 0-3

Midtjylland - Club Brugge 1-1

Club Brugge - Napoli 0-1

Club Brugge - Legia Warschau 1-0

Legia Warschau - Club Brugge 1-1

Club Brugge - Midtjylland 1-3

Napoli - Club Brugge 5-0

Club Brugge - Manchester United 0-4

Manchester United - Club Brugge 3-1