‘Geheim wapen’ ontploft in gezicht van CD&V: hoe expert in sociale media 14.000 Indische volgers binnenhaalde

Het geheime wapen, zo omschreven ze Gert Van Mol (52) binnen CD&V toen hij in oktober 2017 discreet de rangen kwam versterken. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen moest de digitale strateeg de enorme achterstand van CD&V in de sociale media helpen dichtrijden. Dat lukte, maar met 14.000 nieuwe Indische volgers op Facebook kwamen plots ook de lastige ­vragen. Van Mol mocht opkrassen wegens “imagoschade”. Meer nog: nu eist CD&V 100.000 euro van hem, zo bleek donderdag op de rechtbankzitting.

