Hein Vanhaezebrouck na Europese blamage: “Ik sta voor de moeilijkste opdracht in mijn carrière”

Hein Vanhaezebrouck beseft de ernst van de situatie na de pijnlijke nederlaag in de Europa League tegen Spartak Trnava. Anderlecht mist genialiteit en hij moet dat oplossen. “Ik sta voor mijn moeilijkste opdracht bij Anderlecht. Misschien wel in mijn carrière.”

De RSCA-coach is normaal een man die voor alles een oplossing heeft, maar nu zit hij ook met de handen in het haar. “Ik ben volledig akkoord dat we te weinig creëren”, zucht hij. “We hadden 70 procent balbezit en het slechte veld was niet in ons voordeel, maar we waren gewoon niet lucide genoeg, niet levendig genoeg in de box. In vergelijking met Genk plaatste ik andere spelers achter de spitsen, maar we creëerden niet eens evenveel kansen. Als ze een beetje gaan lopen waar ze denken dat dat het beste is voor hen…Oké, mijn spitsen zijn wat vermoeid, maar ze moeten ook gedisciplineerd blijven spelen. Tactiek kan het verschil maken.”

Hein viseerde ook Musona die de ploeg zeker niet doet draaien. De vraag werpt zich op of Anderlecht wel genoeg offensief talent heeft?

“Als Anderlecht die spelers haalde dan hebben ze genoeg talent. We wachten tot het eruit komt, maar het is ook aan mij om oplossingen te zoeken. Ik geef toe: dat wordt één van mijn moeilijkste opdrachten bij Anderlecht. Misschien wel in mijn trainerscarrière. Voorlopig heb ik ook ­weinig opties. Bakkali was niet fit en ook ­Morioka sukkelt nog met de knie. Hopelijk kunnen we hem snel lanceren. Ik heb ook overwogen om met één spits te gaan voetballen, maar zouden we dan met ­Gerkens en Musona genoeg présence hebben in de box? Ik verkoos dan maar om Dimata en Santini te laten staan. Al kan het dat ik straks met spelers ga schuiven.”

Eigenlijk was Amuzu de enige die zich echt toonde. De rest schoot tekort. “We moeten ook in de spiegel kijken. Trnava creëerde ook niets, maar scoorde wel uit een stilstaande fase. Bij ons ­stelden die stilstaande ­fases niets voor. Nochtans kan dat een wapen zijn om een match open te breken. Als we hier eerst hadden gescoord, hadden we misschien gewonnen.”

Oplapwerk

Maar nu neemt de druk toe na de 1 op 9 in de competitie en de dramatische Europese start. ­Zondag wacht Standard. Het wordt een gespannen clasico omdat ook de Rouches verloren. “Verliezen van Sevilla is geen schande”, besloot Hein. “5-1 is veel, maar als ze snel scoren. Als wij tegen Sevilla hadden gespeeld, hadden we ook verloren. Maar ik moet de rekening van Standard niet maken. Ik heb genoeg problemen met Anderlecht. Het wordt een intense topper en we zullen zien welke spelers we mentaal opgelapt krijgen om naar de oorlog te gaan. Figuurlijk hè.”

Kums: “Niet precies genoeg”

Nadat hij tegen Antwerp al vier minuten mocht invallen, stond Sven Kums nu voor het eerst dit seizoen in de basis bij Anderlecht. Het was echter een terugkeer in mineur voor Kums met het pijnlijke verlies in Trnava. “We moeten geen schuldigen zoeken”, zegt hij. “We speelden te veel op geluk. Op bepaalde momenten waren we niet precies genoeg en leden we te veel balverlies. Dan wordt het moeilijk tegen een ploeg die helemaal naar achter kruipt en met tien verdedigt.”

“In de eerste helft hebben we een goede kans gehad met ­Dimata. Gaat die erin, dan krijg je een andere wedstrijd. Want dan moeten zij komen. Maar goed, we leden gewoon veel te veel balverlies, dan kan je een ploeg als deze niet uit verband spelen.