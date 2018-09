Anderlecht hoopt op het grote lot, maar spelen in Lotto Arena is nog niet voor meteen

Anderlecht heeft er een nieuwe sponsor bij en wat voor één: de Nationale Loterij. Die sponsorden in het voetbal al de Rode Duivels en Charleroi en de volgende vijf jaar dus ook paars-wit. Niet dat ze op de shirts gaan staan. Het eerste plan is om zichtbaar te worden in het stadion.

Daar zal de bewegwijzering richting de zitjes aangeduid worden met (voornamelijk paars-witte) lottoballen. In een recent verleden werd de Nationale Loterij ook naar voren geschoven om hun naam aan het Vanden Stockstadion te verlenen, maar RSCA gaat nog niet direct in de Lotto Arena voetballen. Zo’n naamsverandering staat op de agenda van Anderlecht, maar ook bij de loterij benadrukken ze dat zo’n ingreep “nog niet voor meteen” is.

Dit nieuwe contract in het voetbal zal ook geen invloed hebben op het sponsorbudget dat de Nationale Loterij uittrekt voor het wielrennen. Al hoopt Anderlecht wel dat ze het grote lot gewonnen hebben.