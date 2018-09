“Ik hoop vooral dat dit interview snel is afgelopen.” Maar Zulte Waregem-coach Francky Dury, 5 op 21, liep niet weg. En stak zich ook niet weg. “Neen, er zijn geen excuses.” Maar tussen de lijnen is wel duidelijk dat Dury niet langer de baas is in het Regenboogstadion. “Het is anders, ja.”