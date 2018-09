Goed nieuws uit Manchester: Kevin De Bruyne is mogelijk sneller fit

Het ziet ernaar uit dat Kevin De Bruyne vroeger fit is dan verwacht. Tijdens een event vertelde hij gisteren dat hij hoopt om over drie à vier weken klaar te zijn. “Ik hoop er weer te staan na de volgende interland­periode. De derby (op 11 november, nvdr.) haal ik normaal wel.”

De Rode Duivel verdraaide midden augustus zijn knie en de ligamenten bleken geraakt. Een operatie was niet nodig. Een maand later was de Rode Duivel alweer op het trainingsveld verschenen voor individuele oefeningen, al ging dat nog om de eerste voorzichtige stapjes in zijn terugkeer. “Ik kan bevestigen dat Kevin alweer bezig is”, zei zijn zaakwaarnemer Patrick De Koster. “Hij is lichtjes aan het meelopen, we gaan nog geen uitspraken doen over een terugkeer.”

Pep Guardiola, de trainer van Manchester City, bevestigde op zijn persbabbel voor de match tegen Fulham dat het de goede kant uitgaat met zijn sleutelspeler. “Hij is niet fit voor zaterdag maar hij doet het goed. De dokters zeggen mij dat hij het goed doet”, zei Guardiola. “Vanuit het perspectief dat hij 2,5 tot 3 maanden out zou zijn, gaat het goed.”