Acht landen, waaronder België, roepen Israël op om bedoeïenendorp niet te slopen

Acht Europese landen, waaronder België, hebben donderdag aan Israël gevraagd om terug te komen op het plan om een bedoeïenendorp op de Westelijke Jordaanoever te slopen.

Het Israëlisch Hooggerechtshof zette begin september het licht op groen voor het vernietigen van het emblematische dorp Khan al-Ahmar, dat illegaal gebouwd zou zijn. Israël wil de inwoners enkele kilometers verder onderbrengen.

In een mededeling hebben België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Polen, Zweden, Duitsland en Italië - allemaal landen die nu al in de VN-Veiligheidsraad zitten of vanaf volgend jaar zullen zetelen - aan de Israëlische autoriteiten gevraagd om op die beslissing terug te komen.

“Zoals we al vaker hebben benadrukt, zouden de gevolgen van het vernielen van dit dorp en van de uitzetting van zijn burgers, onder wie kinderen, zeer ernstig zijn. Ze zouden de kansen op een Tweestatenoplossing verkleinen, en de vooruitzichten op vrede ondermijnen”, klinkt het. De Arabische landen bij de Verenigde Naties hebben na de publicatie verklaard dat ze de verklaring van de acht landen steunen.

Vergunning

Volgens de Israëlische wetgeving is het dorp illegaal gebouwd. Critici wijzen er echter op dat het voor Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever bijna onmogelijk is om een vergunning te krijgen.

In juli raakten bij protesten tegen uitzetting van de inwoners van Khan al-Ahmar nog 35 mensen gewond. Eerder heeft de Europese Unie de plannen al met klem veroordeeld.

Foto: AFP

Vorige week nog riepen de Belgische vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) en Didier Reynders (MR) op de sloop van het dorp niet te laten doorgaan. Ze “herinneren eraan dat de vernielingen van voorzieningen en woningen op de Westelijke Jordaanoever, in de bezette Palestijnse gebieden, in strijd zijn met het internationale humanitaire recht”. Ze gaan in tegen de Vierde Conventie van Genève aangezien ze leiden tot evacuaties en gedwongen verplaatsingen van bevolkingsgroepen, en zijn ook in strijd met resoluties van de VN-Veiligheidsraad. “Voorts bevindt Khan al-Ahmar zich in een gebied van strategisch belang met het vooruitzicht op een soevereine, levensvatbare Palestijnse staat”, klinkt het.

Verschillende voorzieningen van de Palestijnse gemeenschap zijn gefinancierd door de EU en haar lidstaten, waaronder België. Bovendien gaan vier andere gemeenschappen uit de regio naar de school van Khan al-Ahmar.