Voornaamste doodsoorzaak voor jongeren in El Salvador: vermoord worden

Archiefbeeld: de begrafenis van een 18-jarige atleet met het syndroom van Down, die vermoord werd door een bende. Foto: AFP

Voor jongeren tussen 15 en 29 jaar in El Salvador is moord de voornaamste doodsoorzaak. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties.

Jongeren zijn “de grootste slachtoffers van het geweld” waarmee El Salvador te kampen heeft. In de afgelopen tien jaar werden in het Zuid-Amerikaanse landje met 6,5 miljoen inwoners 44.343 moorden gepleegd, zo blijkt uit een rapport van het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP). Dertig procent van de bevolking, zowat 2 miljoen mensen, is tussen 15 en 29 jaar oud.

“In de periode 2007-2017 lag het aantal moorden op jongeren 53,4 procent hoger dan bij volwassenen”, aldus UNDP-vertegenwoordiger in El Salvador, Christian Salazar. Volgens de studie leeft 49,1 procent van de jongeren in het land in onstabiele wijken.

Ook wijst het VN-agentschap op de impact van de hoge werkloosheidsgraad en het hoog percentage schoolverlaters, vooral op het platteland. Zo was in 2017 meer dan een kwart (28,6 procent) van de jongeren tussen 15 en 29 jaar werkloos, of ze gingen niet naar school.

Misdaadbendes

De Salvadoraanse overheid legt de verantwoordelijkheid voor het geweld voornamelijk bij misdaadbendes die volledige wijken controleren, om zo mensen te kunnen afpersen en drugs te kunnen verhandelen.

In 2017 alleen al kostten geweldplegingen tegen jongeren 605 miljoen dollar (514 miljoen euro) aan de gezondheidsdiensten, psychologische ondersteuning en preventieprogramma’s.