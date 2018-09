Duizenden manifestanten vragen in Guatemala ontslag van president Morales

Duizenden demonstranten hebben in Guatemala het ontslag van president Jimmy Morales geëist. De professoren, studenten en activisten verzamelden zich donderdag in het historische centrum van hoofdstad Guatemala-stad.

Duizenden mensen steunen de strijd tegen straffeloosheid en corruptie in het Midden-Amerikaanse land, schreef ex-minister van Binnenlandse Zaken Francisco Rivas op Twitter.

Begin september raakte bekend dat Iván Velásquez, het hoofd van de Commissie tegen Corruptie en Straffeloosheid in Guatemala (Cicig) van de Verenigde Naties, het land niet meer in mocht. Volgens de nationale veiligheidsraad is hij een gevaar zijn voor de veiligheid en vrede in het land. Kort daarvoor kondigde Morales aan dat hij het mandaat van de VN-commissie niet zou verlengen na september.

Velásquez eiste midden augustus dat de immuniteit van Morales zou worden opgeheven, vanwege beschuldigingen van illegale campagnefinanciering. Het voorbije jaar verklaarde Morales het Cicig-hoofd persona non grata en werd hij het land uitgezet. Morales beschuldigt de Colombiaanse jurist van inmenging in interne aangelegenheden. Maar een rechtbank oordeelde dat de uitzetting ongrondwettig was. Toch blijft Morales bij zijn beslissing om Velásquez de toegang tot het land te ontzeggen.

De manifestanten riepen donderdag slogans als “Jimmy Morales voor het gerecht” en “het aanwezige volk heeft geen president”.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: AFP