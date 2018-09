Lier - Voorzitter en lijsttrekker Bart Verhoeven van Vlaams Belang Lier heeft gisteren een ernstig gesprek gehad met Stuie Bollansée (33), een van zijn kandidaten. Die heeft een tijdlang een borstbeeld van Adolf Hitler als profielfoto op Facebook gehad.

De man stelde een wit stenen borstbeeld van Adolf Hitler in als profielfoto op Facebook. Hij deed dat al in 2016, maar in het licht van zijn plaats op de lijst van Vlaams Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen ...