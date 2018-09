Parkeerplaats niet betaald? Dat lossen we zo op!

Lokeren - De zaakvoerder van het verhuurbedrijf Condebo is het beu om maandenlang op zijn centen te moeten wachten. Een van zijn klanten, die al maandenlang de huur niet betaalde voor de huur van opslag en parkeerruimte, kreeg de rekening gepresenteerd.

“Ons bedrijf is niet enkel gespecialiseerd in het verhuren van containers maar ook van beveiligde opslag- en parkeerplaatsen in onze vestiging in het Industriepark aan de E17. Een van onze klanten is een koerierbedrijf. Zij huren hier plaatsen om hun negen bestelwagens veilig achter te laten. Maar sinds de maand maart blijven de rekeningen onbetaald”, legt zaakvoerder Nathan Verstraete uit.

“Maandenlang heb ik aangedrongen om die openstaande en vervallen facturen, die intussen zowat 2.500 euro bedragen, te betalen. Maar steeds weer werd ik met een smoes afgescheept. De betrokken klant, een dame die zaakvoerder is van dat bedrijf, dreigde me zelfs publiekelijk zwart te maken en overal slechte reclame voor mij te maken indien ik haar bleef aanmanen om mijn facturen te betalen”, vertelt de bedrijfsleider van Condebo.

Nathan Verstraete heeft dan maar zelf het heft in handen genomen en omringde een van de betrokken bestelwagens met containers. “En die containers blijven staan tot de facturen betaald zijn,” klinkt het vastberaden. “Ik heb het echt wel gehad met al die slechte betalers. Voor zowat 10 procent van onze totale omzet moeten we advocaten en deurwaarders inschakelen om aan onze centen te raken. Ook ik heb hier afbetalingsplannen lopen voor enkele luttele euro’s per maand om een schuld van duizend of meer euro af te lossen. Mensen hebben ook geen schaamte meer. Ze lachen je in je gezicht uit. Maar wij moeten elke maand wel zorgen dat onze centen er liggen om personeel, kosten enz. te betalen,” aldus een boze zaakvoerder.